Россия продолжит совершенствовать свою ядерную триаду, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российская ядерная триада на сегодняшний день значительно эффективнее американской системы противоракетной обороны, размещенной в Европе, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в пятницу.

"Мы продвинулись в совершенствовании наших систем ядерной триады, в том числе в плане преодоления ПРО. И эта система на сегодняшний день гораздо эффективнее, чем сама противоракетная оборона (США). Это правда", — сказал он.

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