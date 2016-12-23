Путин: Россия строго соблюдает договоренности в ядерной сфере

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия модернизирует свой ядерный потенциал, строго придерживаясь международных договоренностей, заявил президент России Владимир Путин в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Мы действуем, хочу это подчеркнуть, в строгом соответствии со всеми нашими договоренностями, в том числе и в рамках СНВ-3", — сказал Путин.

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