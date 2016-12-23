Совфед ратифицировал соглашение ОДКБ о перевозках военных формирований

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании в среду соглашение стран-участниц ОДКБ в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения.

Документ подписан в Душанбе 15 сентября 2015 года.

Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон при планировании и выполнении перевозок воинских и других формирований, движимого имущества, продукции военного назначения, их транзите через территории сторон и (или) через территорию государства, не являющегося участником соглашения.

Помимо этого, документ устанавливает порядок обеспечения безопасности таких перевозок, в том числе в случае проведения совместных мероприятий или командно-штабных и войсковых учений, участия в миротворческих операциях, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнения перевозок к местам постоянной или временной дислокации.

Реализация позволит оперативно решать задачи по переброске сил и средств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зоны ее ответственности в целях пресечения вызовов и угроз, по доставке воинского имущества для российских военных баз за рубежом в целях обеспечения их функционирования и поддержания боевой готовности, а также продукции военного назначения для оснащения вооруженных сил союзников Российской Федерации по ОДКБ, отмечают в оборонном комитете Совфеда.

Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.