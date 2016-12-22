Росгвардия: ФГУП "Охрана" не тратит на рекламу деньги из бюджета

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Подведомственная Росгвардии ФГУП "Охрана" не тратит бюджетные деньги на свои рекламные компании, для этого у них есть свои ресурсы, сообщили в четверг РИА Новости во временном информационном центре ведомства.
"ФГУП "Охрана" является коммерческой организацией, предоставляющей услуги военизированной, сторожевой охраны, проектирования, монтажа, обслуживания и ремонта технических средств охраны. Одной из уставных целей деятельности является получение прибыли. Бюджетные средства Росгвардии на проведение рекламной кампании не используются. Источником финансирования являются собственные средства ФГУП "Охрана", — отметили в центре.
Собеседник агентства уточнил, что предприятие лишь является подведомственным Росгвардии в части касающейся организационно-методического обеспечения деятельности, которое осуществляет главное управление вневедомственной охраны.