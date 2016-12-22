Росгвардия: ФГУП "Охрана" не тратит на рекламу деньги из бюджета

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Подведомственная Росгвардии ФГУП "Охрана" не тратит бюджетные деньги на свои рекламные компании, для этого у них есть свои ресурсы, сообщили в четверг РИА Новости во временном информационном центре ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился с запросом в Следственный комитет на предмет законности расходования средств на рекламную кампанию Росгвардии. Он потребовал проверить тендер на создание видеороликов на 13,3 миллиона рублей, который разместило ФГУП "Охрана".

"ФГУП "Охрана" является коммерческой организацией, предоставляющей услуги военизированной, сторожевой охраны, проектирования, монтажа, обслуживания и ремонта технических средств охраны. Одной из уставных целей деятельности является получение прибыли. Бюджетные средства Росгвардии на проведение рекламной кампании не используются. Источником финансирования являются собственные средства ФГУП "Охрана", — отметили в центре.

Собеседник агентства уточнил, что предприятие лишь является подведомственным Росгвардии в части касающейся организационно-методического обеспечения деятельности, которое осуществляет главное управление вневедомственной охраны.