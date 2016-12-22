Главком Сухопутных войск рассказал о поступлении новых вооружений

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Два бригадных комплекта ракетных комплексов "Искандер-М" получили Сухопутные войска в 2016 году, кроме того, получено более 60 единиц РСЗО "Торнадо-Г" и 20 самоходок "Мста-СМ", завил в четверг главком Сухопутных войск Олег Салюков в ходе ежегодного Военного совета главного командования СВ.

"В 2016 году поставлено два бригадных комплекта ракетных комплексов "Искандер-М", а также более 60 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и более 20 самоходных гаубиц "Мста-СМ", — перечислил главком.

Также войска получили в этом году более 70 модернизированных РСЗО "Град-М", добавил Салюков.