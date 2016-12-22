Главком ВМФ назвал 2017-й годом повышения качества подготовки войск

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. ВМФ России в следующем году сосредоточится на подготовке морских летчиков, береговых войск и развитии межвидовых группировок, сообщил журналистам в четверг главком флота адмирал Владимир Королев.
Также, по его словам, ВМФ сосредоточится на мероприятиях боевой подготовки, направленных на развитие межвидовых группировок в различных районах мирового океана.
"Я уверен в том, что 2017 год будет годом повышения качества подготовки как надводных, так и подводных сил, как морской авиации, так и береговых войск", — подчеркнул главком.
"В 2016 году мы выполнили более 60 боевых задач, из них около 20 в составе отрядов боевых кораблей, и 90 учебно-боевых задач. В целом, корабли ВМФ провели в море более 10 тысяч суток", — заключил адмирал.