Главком ВМФ назвал 2017-й годом повышения качества подготовки войск

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. ВМФ России в следующем году сосредоточится на подготовке морских летчиков, береговых войск и развитии межвидовых группировок, сообщил журналистам в четверг главком флота адмирал Владимир Королев.

"Задачи на 2017 год будут, без всякого сомнения, более сложными как по качеству, так и по количеству. Это будут мероприятия, связанные с подготовкой нашей морской авиации, в том числе с освоением новых летательных аппаратов. Это будут мероприятия, связанные с подготовкой наших береговых войск", — сказал Королев.

Также, по его словам, ВМФ сосредоточится на мероприятиях боевой подготовки, направленных на развитие межвидовых группировок в различных районах мирового океана.

"Я уверен в том, что 2017 год будет годом повышения качества подготовки как надводных, так и подводных сил, как морской авиации, так и береговых войск", — подчеркнул главком.

Он рассказал, что главные усилия командования флота в этом году были направлены на улучшение качества флотских, межфлотских и межвидовых группировок.

"В 2016 году мы выполнили более 60 боевых задач, из них около 20 в составе отрядов боевых кораблей, и 90 учебно-боевых задач. В целом, корабли ВМФ провели в море более 10 тысяч суток", — заключил адмирал.