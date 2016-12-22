Шойгу назвал необходимый уровень оснащенности армии новым вооружением

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Оснащенность ВС РФ новым вооружением в 2017 году должна составить более 60%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В результате выполнения гособоронзаказа рост поставок в войска нового вооружения и техники составил 5 процентов. В итоге оснащенность частей постоянной готовности вооруженных сил современными образцами доведена до 58,3 процента", — сказал Шойгу.

Он добавил, что уровень исправности военной техники в 2016 году также увеличился, достигнув 94 процентов.

Шойгу также отметил, что оснащенность ВС РФ новым вооружением в 2017 году должна составить более 60%.

"Обеспечить своевременное размещение и неукоснительное исполнение заданий гособоронзаказа 2017 года и выйти на оснащенность Вооруженных сил современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности более 60%", — сказал министр.