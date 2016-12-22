Шойгу рассказал, как армия экономит на ремонте и коммуналке

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Внедрение современных приборов учета помогло министерству обороны сэкономить миллиарды рублей, рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Системы контроля питания установлены в 729 столовых и уже сэкономили 800 млн рублей. Установка на объектах министерства обороны 118 тысяч приборов учета коммунальных ресурсов принесла снижение расходов на 3,5 миллиарда рублей", — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Кроме того, перевод 28 котельных с твердого и жидкого топлива на природный газ снизил затраты на выработку тепловой энергии на 108 миллионов рублей.

"После переоборудования к 2020 году 410 котельных ежегодные затраты сократятся в два раза, а общий экономический эффект составит 3,7 миллиарда рублей", — пообещал он.

Также Шойгу добавил, что с возвращением в 2013 году войсковых ремонтно-восстановительных органов затраты на сервисное обслуживание техники силами сторонних организаций снизились в 4 раза. "Ремонтные работы силами штатных ремонтных органов ежегодно будут экономить 1,4 миллиарда рублей бюджетных средств", — добавил он.