Дебиторская задолженность Минобороны в 2016 году сократилась в три раза

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Дебиторская задолженность Минобороны в 2016 году сокращена в три раза с 363 до 120 миллиардов рублей, сообщил в четверг глава ведомства Сергей Шойгу на итоговой коллегии министерства.

"Дебиторская задолженность сокращена в три раза — с 363 миллиардов рублей на начало года до 120 на текущий период", — сказал Шойгу на коллегии.

В октября министр сообщал, что задолженность промышленников перед Минобороны сократилась в два раза. В июле замминистра Тимур Иванов заявил, что задолженность в части строительства снизилась на 197 миллиарда рублей.

Осенью 2015 года Шойгу пояснял, что высокая дебиторская задолженность по заключенным Минобороны госконтрактам связана, прежде всего, с модернизацией вооруженных сил.