Шойгу рассказал о приоритетах России в военном сотрудничестве

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва отдает приоритет наращиванию военного сотрудничества со странами СНГ, ОДКБ и ШОС, заявил в четверг министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства.

"Приоритет отдан наращиванию военного взаимодействия с партнерами по ОДКБ, СНГ и ШОС. Подписаны восемь международных договоров в различных областях взаимодействия с государствами-участниками СНГ. Активно развивалось военно-техническое сотрудничество с азиатскими странами. При этом особое внимание уделялось традиционным стратегическим партнерам — Китаю и Индии", — сказал Шойгу.