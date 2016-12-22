Западный военный округ завершил прием новобранцев осеннего призыва

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Западный военный округ (ЗВО) завершил прием новобранцев осеннего призыва 2016 года, сообщил РИА Новости в четверг начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"В ЗВО завершился прием новобранцев осеннего призыва-2016. Сегодня последние воинские команды с призывниками прибыли к местам прохождения службы", — сказал Мугинов.

Он отметил, что призыв граждан на военную службу на территории ЗВО осуществляли более 1 тысячи призывных комиссий, которые возглавляли должностные лица органов государственной исполнительной власти.

"В итоге за все время осенней призывной кампании было призвано и отправлено в войска более 45 тысяч новобранцев, из них около 17 тысяч молодых людей свой воинский долг будут выполнять в соединениях и воинских частях, которые дислоцируются на территории ЗВО. Более 5 тысяч призывников пополнили ряды формирований МВД, МЧС и Росгвардии. Остальные были распределены на Северный флот и в другие военные округа", — заключил представитель ЗВО.

В ходе осеннего призыва 2016 года в военных комиссариатах на территории ЗВО присутствовали представители общественных организаций, которые осуществляли наблюдение за работой специалистов призывных комиссий.

В России 1 октября начался осенний призыв на военную службу 152 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, который завершится 31 декабря 2016 года.