Количество беспилотников у Минобороны выросло в полтора раза

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Интенсивность полетов беспилотных летательных аппаратов по сравнению с 2015 годом увеличилась в полтора раза, на вооружении Минобороны 2 тысяч беспилотников, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Интенсивность полетов беспилотной авиации по сравнению с прошлым годом возросла в полтора раза", — сказал Шойгу четверг, выступая на итоговой коллегии Минобороны.

Он добавил, что в вооруженные силы в 2016 году были поставлены 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов. "Сформированы 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Всего на вооружении находится более 600 комплексов с 2 тысячами беспилотных летательных аппаратов", — рассказал министр.