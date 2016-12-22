Путин призвал отслеживать изменения баланса сил у российских границ

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Необходимо отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно у российских границ, и своевременно корректировать планы по нейтрализации потенциальных угроз, считает президент России Владимир Путин.

"Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ. И своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране", — заявил Путин в четверг на заседании коллегии Минобороны.