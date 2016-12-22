Путин: ответственность за срыв ГОЗ должна быть максимально строгой

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Ответственность за срыв гособоронзаказа должна быть максимально строгой – любое промедление может вызвать сбой в производственной цепочке, восстановить которую будет потом весьма сложно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ в четверг.

"Надо отдавать себе отчет в том, что для столь масштабной программы перевооружения пять лет не такой уж и большой срок, и любое промедление в выполнении ее заданий может вызвать сбой в производственной цепочке, восстановить которую будет потом весьма сложно. Поэтому санкции за срыв контрактов должны быть максимально строгие. При этом важно оперативно выявлять причины нарушений и своевременно их устранять", — сказал Путин.