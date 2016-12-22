Путин оценил военный потенциал России в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Военный потенциал российских Вооруженных сил находится на должном уровне и прошел проверку на прочность в ходе антитеррористической операции в Сирии, заявил в четверг президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.

"Потенциал российских Вооруженных сил прошел проверку на прочность в их борьбе с международными террористами в Сирийской республике. Сирийская армия получила ощутимую поддержку, благодаря которой провела ряд успешных операций против боевиков", — сказал Путин на коллегии.