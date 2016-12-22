Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России — верховный главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) РФ Владимир Путин проведет ежегодное расширенное заседание коллегии министерства обороны РФ, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра же в течение дня президент проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России", — сказал Песков.

Ежегодные расширенные заседания коллегии российского военного ведомства проходят в декабре под руководством президента. С 2014 года подобные заседания проводятся в Национальном центре управления обороной в Москве.

В них принимают участие руководящий состав ВС РФ, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На заседаниях подводятся итоги деятельности ВС РФ, определяются основные перспективные задачи по военному строительству и главным направлениям работы российского оборонного ведомства.

Так, в ходе проведения расширенного заседания коллегии Минобороны России в декабре 2015 года Путин поставил ВС РФ и ОПК России пять приоритетных задач по укреплению военной безопасности и обороноспособности страны, среди которых продолжение переоснащения ВС РФ и освоение современной техники, укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил, реализация оборонных космических программ, повышение интенсивности боевой подготовки, развитие военного сотрудничества с союзниками и партнерами.