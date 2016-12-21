В Ленобласти построена новейшая полоса препятствия для тренировки снайперов

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Новейший объект для подготовки снайперов и снайперских пар сдан в эксплуатацию в Каменке Ленинградской области, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Новая полоса препятствий позволит снайперам совершенствовать навыки по огневой, тактической и специальной подготовке, ориентированию, маскировке, обнаружению и уничтожению условного противника, а также скрытному отходу с занимаемых позиций.

"Новейший объект для подготовки снайперов и снайперских пар сдан в эксплуатацию в Каменке Ленинградской области. Проект этой специальной снайперской полосы препятствий отличается от других не только сложностью, но и количеством препятствий. Снайперы ЗВО начали осваивать уникальный тренировочный комплекс", — сказал Мугинов.

По его информации, новый объект для подготовки снайперов состоит из 15 препятствий, которые представляют собой элементы бетонных, деревянных, металлических и каменных заграждений, заборов, стен, разрушенных зданий, часть которых обтянута колючей проволокой. Снайперская полоса включает также подземные ходы, канализационные трубы и водные препятствия.

"В учебном процессе подготовки снайперов ЗВО на уникальной полосе препятствий будут использоваться игровые приемы обучения — "снайперские дуэли", обнаружение и обезвреживание малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты, в воздухе на время", — отметил представитель военного округа.