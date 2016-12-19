Группа "Кронштадт" завершила поставку тренажеров для Минобороны

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Группа "Кронштадт" (входит в состав АФК "Система") выполнила поставку 14 комплектов электронных стрелковых тренажеров для Минобороны России по гособоронзаказу-2016, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

На тренажере обучаемые получают навыки обращения и стрельбы из имитаторов автомата и пулемета Калашникова, гранатомета РПГ, снайперской винтовки СВД и пистолета Макарова в различных модификациях и с различными прицелами без расходования боеприпасов.

"Согласно контракту, подписанному в марте 2016 года, 14 комплектов электронных стрелковых тренажеров было поставлено за 10 месяцев группой "Кронштадт" в учебные заведения Министерства обороны РФ в рамках выполнения гособоронзаказа-2016. Специалистами компании также был осуществлен монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что стрелковый тренажер представляет собой учебный стрелковый электронный комплекс, предназначенный для индивидуальной и групповой стрелковой подготовки личного состава, и состоит из программно-аппаратного комплекса и комплекта имитаторов оружия, оборудования для хранения и заправки имитаторов.

"Группа "Кронштадт" разработала уникальный тренажер, соответствующий требованиям и задачам военных, который был принят на снабжение Министерством обороны РФ. На сегодняшний день компания поставила свыше 40 тренажеров по линии ГОЗ, всего нами поставлено около 150 тренажеров в различной модификации для гражданских и военных заказчиков", — сказал генеральный директор Группы "Кронштадт" Армен Исаакян, слова которого цитирует пресс-служба компании.

Используемые имитаторы полностью соответствуют массогабаритным характеристикам реальных образцов стрелкового оружия, не имеют соединительных шлангов и проводов, в них на 80% реализована имитация отдачи оружия при стрельбе. Тренажер также позволяет проводить обучение в режимах "Стрелковая полоса", "3D" — от обучения первичным навыкам в обращении с оружием до выполнения упражнений в едином виртуальном поле боя с использованием одинаковых или различных имитаторов оружия.