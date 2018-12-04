Презентация велокоманды Мирового тура Katusha-Alpecin, в составе которой выступают четыре российских гонщика, пройдет в немецком Кобленце 7 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний ARETI.

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Презентация велокоманды Мирового тура Katusha-Alpecin, в составе которой выступают четыре российских гонщика, пройдет в немецком Кобленце 7 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний ARETI.

В составе этой команды выступают ведущие российские гонщики - Ильнур Закарин, Вячеслав Кузнецов, Павел Кочетков и Дмитрий Страхов, который подписал контракт перед сезоном-2019. Этот сезон станет для Katusha-Alpecin десятым. Ранее команда носила название "Катюша".

Презентацию команды посетит ее основатель, почетный президент Федерации велосипедного спорта России, член руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) Игорь Макаров, который остается спонсором Katusha-Alpecin.

На мероприятии также будут озвучены цели на предстоящий сезон в Мировом туре-2019.