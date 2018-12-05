МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Верховный суд Италии постановил, что музей Гетти в Калифорнии обязан вернуть Италии греческую бронзовую статую эпохи эллинизма "Атлет из Фано", сообщают итальянские СМИ.

Скульптура "Атлет из Фано", созданная около IV века до нашей эры греческим скульптором Лисиппом, была обнаружена у берегов итальянского города Фано в Адриатическом море в 1964 году. Музей Гетти приобрел статую в 1977 году у немецкого торговца предметами искусства за четыре миллиона долларов. Итальянское правительство до настоящего времени оспаривало законность вывоза статуи за пределы страны.

По данным издания Repubblica, Верховный суд Италии отклонил апелляцию, поданную адвокатами музея Гетти в связи с постановлением суда итальянского города Пезаро о конфискации скульптуры.

"Лисипп должен вернуться в Италию, это последнее слово итальянского правосудия", — цитирует издание Sole 24 Ore прокурора Пезаро Сильвию Чекки.

Ответственная за работу со СМИ вице-президент музея Гетти Лиза Лапен выразила разочарование решением итальянского правосудия и отметила, что музей "продолжит защищать законные права на статую". "Закон и факты в этом деле не дают оснований для возвращения итальянскому правительству статуи, которая выставлялась в Лос-Анджелесе почти полвека", — отмечается в заявлении Лапен, опубликованном на сайте музея.

По данным итальянского издания Repubblica, решение Верховного суда Италии "может открыть музею Гетти дорогу к обращению в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)".