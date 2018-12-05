МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Верховный суд Италии постановил, что музей Гетти в Калифорнии обязан вернуть Италии греческую бронзовую статую эпохи эллинизма "Атлет из Фано", сообщают итальянские СМИ.
По данным издания Repubblica, Верховный суд Италии отклонил апелляцию, поданную адвокатами музея Гетти в связи с постановлением суда итальянского города Пезаро о конфискации скульптуры.
"Лисипп должен вернуться в Италию, это последнее слово итальянского правосудия", — цитирует издание Sole 24 Ore прокурора Пезаро Сильвию Чекки.
Ответственная за работу со СМИ вице-президент музея Гетти Лиза Лапен выразила разочарование решением итальянского правосудия и отметила, что музей "продолжит защищать законные права на статую". "Закон и факты в этом деле не дают оснований для возвращения итальянскому правительству статуи, которая выставлялась в Лос-Анджелесе почти полвека", — отмечается в заявлении Лапен, опубликованном на сайте музея.
По данным итальянского издания Repubblica, решение Верховного суда Италии "может открыть музею Гетти дорогу к обращению в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)".