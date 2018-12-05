Режиссер Бекмамбетов рассказал о продолжении проекта "Елки"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Елки последние" станут завершающим фильмом кинофраншизы, но сам бренд получит продолжение в сериале о жизни людей в канун Нового года и отдельном новогоднем телеканале, сообщил на пресс-конференции в среду кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.

"Фильм "Елки" как бренд никуда не уходит, он переходит в более ограниченную среду, а именно, на телеэкраны. На канале СТС в следующем году выйдет сериал "Елки" в том же самом формате, где расскажут о жизни людей в канун Нового года. Да, с другими актерами, но формат будет сохранен — много историй, переплетенных между собой", — рассказал режиссер.

По его словам, второй проект — телеканал "Елки.ТВ" – будет запущен вместе с "Триколор ТВ". "В течение года зрители смогут смотреть новогодний контент. Каждый день люди смогут встретить Новый год", — пояснил Бекмамбетов.

"Елки последние" — это завершающая картина проекта "Елки", в которой расскажут пять историй, произошедших с персонажами в канун Нового года. Роли исполнили Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев и другие артисты. Премьера фильма запланирована на 27 декабря 2018 года.

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