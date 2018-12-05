Сергей Полунин планирует создать в течение полугода фонд поддержки балета

МИЛАН, 5 дек — РИА Новости, Анна Горбашова. Всемирно известный танцовщик Сергей Полунин в течение полугода планирует создать международный фонд поддержки балета для популяризации этого жанра искусства.
По мнению танцовщика, "индустрия балета не так сильна как спорт, кинематограф или арт, которые имеют другие денежные потоки".
"Я хочу поддержать балет, я сейчас начинаю с той ниши, которую я знаю. В дальнейшем я хочу организовывать фестивали на стадионах и других площадках, где балет смогут посмотреть не только люди, у которых есть деньги на билеты в лучшие театры мира, а те, кто его вообще не видел", — пояснил Полунин.
В Милане Полунин в среду представляет календарь Pirelli-2019, в котором он снялся паре с французской топ-моделью Летицией Каста.
Украинский артист балета Сергей Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, он также выступал в качестве премьера на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Кроме того, последнее время артист снимается в кино. В конце ноября получил российский паспорт.