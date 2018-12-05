Сергей Полунин планирует создать в течение полугода фонд поддержки балета

МИЛАН, 5 дек — РИА Новости, Анна Горбашова. Всемирно известный танцовщик Сергей Полунин в течение полугода планирует создать международный фонд поддержки балета для популяризации этого жанра искусства.

"Я работаю над созданием своего фонда, это будет, возможно, в течение шести месяцев. В Америке тоже идет работа, и это займет, возможно, девять месяцев. В России я нашел уже менеджера, который будет заниматься фондом", — рассказал Полунин журналистам в Милане.

По мнению танцовщика, "индустрия балета не так сильна как спорт, кинематограф или арт, которые имеют другие денежные потоки".

"Я хочу поддержать балет, я сейчас начинаю с той ниши, которую я знаю. В дальнейшем я хочу организовывать фестивали на стадионах и других площадках, где балет смогут посмотреть не только люди, у которых есть деньги на билеты в лучшие театры мира, а те, кто его вообще не видел", — пояснил Полунин.

В Милане Полунин в среду представляет календарь Pirelli-2019, в котором он снялся паре с французской топ-моделью Летицией Каста.

Украинский артист балета Сергей Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, он также выступал в качестве премьера на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Кроме того, последнее время артист снимается в кино. В конце ноября получил российский паспорт.