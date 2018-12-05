Кинопремьеры недели: "Дом, который построил Джек" и "Заповедник"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Новый фильм культового датского режиссера Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" о серийном маньяке, фильм Анны Матисон "Заповедник" по одноименной повести Сергея Довлатова, фэнтези "Щелкунчик и Четыре Королевства" и эпическую сагу от продюсера Питера Джексона "Хроники хищных городов" смогут увидеть российские зрители на этой неделе.
Дом, который построил Джек
Культовый датский режиссер Ларс фон Триер представил свой новый фильм "Дом, который построил Джек" во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля. Режиссер появился в Канне в 2018 году впервые за 7 лет – в 2011-мТриер был объявлен на фестивале персоной нон грата за свои высказывания о симпатиях к Адольфу Гитлеру.
"Годами я снимал фильмы о добрых женщинах, настало время сделать кино о злом мужчине", – рассказал Ларс фон Триер.
Заповедник
Премьера фильма Анны Матисон "Заповедник" по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова прошла в рамках основной конкурсной программы российского кинофестиваля "Кинотавр". Представляя картину, режиссер отметила, что она очень хотела снять фильм о взрослой любви, и надеется, что это у нее получилось. Главную роль в фильм исполнил муж Матисон, актер Сергей Безруков, он также стал продюсером картины.
Безруков отметил, что благодаря этому фильму он приобрел огромное количество друзей. "У нас в эпизодах играют много известных артистов, они соглашались играть безвозмездно", — сказал актер. Роли в фильме исполнили Евгения Крегжде, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев, Мария Богданович, Дмитрий Хрусталев, Виктор Бычков, Соня Евстигнеева, Ярослава Дегтярева, Александр Тютин, Полина Гагарина, Леонид Агутин.
Щелкунчик и четыре королевства
Фильм Disney в жанре фэнтези режиссеров Лассе Халльстрема и Джо Джонстона основан на сказке Эрнста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" и балете Петра Чайковского.
Главная героиня Клара, которую сыграла Маккензи Фой, переживает утрату, ее мать умерла, но оставила на Рождество подарки своим детям. Кларе досталась шкатулка, которая приводит ее в параллельный мир Четырех Королевств. Роль Филиппа Гофмана — ожившего деревянного солдата Щелкунчика — исполнил Джейден Фовора-Найт, Кира Найтли сыграла фею Драже. Хореографические этюды исполнил всемирно известный танцовщик Сергей Полунин в роли кавалера Сладостей и американская звезда балетной сцены Мисти Коупленд.
Хроники хищных городов
Продюсер Питер Джексон представляет новую эпическую сагу "Хроники хищных городов" по серии бестселлеров Филипа Рива. Режиссером фильма стал Кристиан Риверс – лауреат премии Оскар за визуальные эффекты к блокбастеру "Кинг-Конг". По словам Риверса, который уже работал с Джексоном в качестве художника, предложение занять режиссерское кресло "было как гром среди ясного неба".
По мнению Джексона, в основе любой экранизируемой истории лежит человечность, а "иначе, зачем заморачиваться"? Такая задача была поставлена перед режиссером. Насколько бы безумным и фантастическим ни был создаваемый им мир, его должны населять существа, которых зритель без труда понимает и которым сопереживает.