ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Кинопремьеры недели: "Дом, который построил Джек" и "Заповедник"

0100
© Fotolia / DeklofenakЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Deklofenak

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Новый фильм культового датского режиссера Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" о серийном маньяке, фильм Анны Матисон "Заповедник" по одноименной повести Сергея Довлатова, фэнтези "Щелкунчик и Четыре Королевства" и эпическую сагу от продюсера Питера Джексона "Хроники хищных городов" смогут увидеть российские зрители на этой неделе.

Дом, который построил Джек

Культовый датский режиссер Ларс фон Триер представил свой новый фильм "Дом, который построил Джек" во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля. Режиссер появился в Канне в 2018 году впервые за 7 лет – в 2011-мТриер был объявлен на фестивале персоной нон грата за свои высказывания о симпатиях к Адольфу Гитлеру.

Кадр из фильма Чарли говорит
© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Очарование зла: как кино превращает убийц в новых поп-звезд
Фильм рассказывает историю невероятно умного серийного убийцы в 70-е годы в Америке. Сюжет построен вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет его жизни. Зритель переживает рассказ с точки зрения Джека, для которого каждое убийство — утонченное произведение искусства. Главные роли в картине исполнили Мэтт Диллон, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробель, Бруно Ганц. Ума Турман сыграла одну из жертв – назойливую попутчицу маньяка, изобретательного до жути.

"Годами я снимал фильмы о добрых женщинах, настало время сделать кино о злом мужчине", – рассказал Ларс фон Триер.

Режиссер Ларс фон Триер на фотосессии фильма The House That Jack Built в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Критики встретили аплодисментами фильм Ларса фон Триера в Каннах
"Фильм обладает абсолютно захватывающим и ужасающим финалом, поразившим публику на премьере в Каннах", — написала газета The Guardian.

Заповедник

Премьера фильма Анны Матисон "Заповедник" по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова прошла в рамках основной конкурсной программы российского кинофестиваля "Кинотавр". Представляя картину, режиссер отметила, что она очень хотела снять фильм о взрослой любви, и надеется, что это у нее получилось. Главную роль в фильм исполнил муж Матисон, актер Сергей Безруков, он также стал продюсером картины.

Безруков отметил, что благодаря этому фильму он приобрел огромное количество друзей. "У нас в эпизодах играют много известных артистов, они соглашались играть безвозмездно", — сказал актер. Роли в фильме исполнили Евгения Крегжде, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев, Мария Богданович, Дмитрий Хрусталев, Виктор Бычков, Соня Евстигнеева, Ярослава Дегтярева, Александр Тютин, Полина Гагарина, Леонид Агутин.

Народный артист РФ Сергей Безруков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Безруков анонсировал премьеру рок-оперы о Стеньке Разине
Первоначальное название фильма было "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл", но в последний момент создатели его переименовали. Действие повести Довлатова перенесено в наши дни. Главный герой фильма Константин (Безруков) — автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник "Михайловское". Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, у него в голове бесконечно крутятся вопросы: "Что именно пошло не так? Как это исправить?". Возможно, у Константина и достаточно сил, чтобы попытаться все изменить, но он сильно сомневается, что есть ради чего и ради кого стараться.

Щелкунчик и четыре королевства

Фильм Disney в жанре фэнтези режиссеров Лассе Халльстрема и Джо Джонстона основан на сказке Эрнста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" и балете Петра Чайковского.

Концертный зал Зарядье. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В "Зарядье" в новогодние каникулы покажут балет-опера-цирк "Щелкунчик"
"За всю свою историю этот сюжет претерпевал существенные изменения. Версия Александра Дюма была менее страшной и впоследствии легла в основу балета, музыку к которому написал великий русский композитор Петр Чайковский. Эта музыка всегда завораживала меня. И сам балет уникален, он развивается с каждой сценой, устремляется ввысь, вслед за творческим гением людей, создававших его. И мы последовали их примеру. Мы дополнили сюжет", — цитирует Халльстрема пресс-служба компании-прокатчика фильма.

Главная героиня Клара, которую сыграла Маккензи Фой, переживает утрату, ее мать умерла, но оставила на Рождество подарки своим детям. Кларе досталась шкатулка, которая приводит ее в параллельный мир Четырех Королевств. Роль Филиппа Гофмана — ожившего деревянного солдата Щелкунчика — исполнил Джейден Фовора-Найт, Кира Найтли сыграла фею Драже. Хореографические этюды исполнил всемирно известный танцовщик Сергей Полунин в роли кавалера Сладостей и американская звезда балетной сцены Мисти Коупленд.

Хроники хищных городов

Продюсер Питер Джексон представляет новую эпическую сагу "Хроники хищных городов" по серии бестселлеров Филипа Рива. Режиссером фильма стал Кристиан Риверс – лауреат премии Оскар за визуальные эффекты к блокбастеру "Кинг-Конг". По словам Риверса, который уже работал с Джексоном в качестве художника, предложение занять режиссерское кресло "было как гром среди ясного неба".

Кадр из фильма Без меня
© Предоставлено WDSSPR
"Я не побегу сниматься в Голливуд": Риналь Мухаметов — о славе и амбициях
По сюжету фильма, прошло несколько веков после катаклизма, уничтожившего цивилизацию. Главная героиня Эстер Шо (Гера Хилмар), кажется, единственная, кто способен остановить Лондон – гигантский хищный город на колесах, сметающий все на своем пути. Ей удается заручиться поддержкой изгнанного из Лондона Тома Нетсуорти (Роберт Шиэн) и опасной наемницы Анны Фанг (Джихае), которой обещали награду за голову Эстер.

По мнению Джексона, в основе любой экранизируемой истории лежит человечность, а "иначе, зачем заморачиваться"? Такая задача была поставлена перед режиссером. Насколько бы безумным и фантастическим ни был создаваемый им мир, его должны населять существа, которых зритель без труда понимает и которым сопереживает.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена