Кинопремьеры недели: "Дом, который построил Джек" и "Заповедник"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Новый фильм культового датского режиссера Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" о серийном маньяке, фильм Анны Матисон "Заповедник" по одноименной повести Сергея Довлатова, фэнтези "Щелкунчик и Четыре Королевства" и эпическую сагу от продюсера Питера Джексона "Хроники хищных городов" смогут увидеть российские зрители на этой неделе.

Дом, который построил Джек

Культовый датский режиссер Ларс фон Триер представил свой новый фильм "Дом, который построил Джек" во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля. Режиссер появился в Канне в 2018 году впервые за 7 лет – в 2011-мТриер был объявлен на фестивале персоной нон грата за свои высказывания о симпатиях к Адольфу Гитлеру.

Фильм рассказывает историю невероятно умного серийного убийцы в 70-е годы в Америке. Сюжет построен вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет его жизни. Зритель переживает рассказ с точки зрения Джека, для которого каждое убийство — утонченное произведение искусства. Главные роли в картине исполнили Мэтт Диллон, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробель, Бруно Ганц. Ума Турман сыграла одну из жертв – назойливую попутчицу маньяка, изобретательного до жути.

"Годами я снимал фильмы о добрых женщинах, настало время сделать кино о злом мужчине", – рассказал Ларс фон Триер.

Заповедник

"Фильм обладает абсолютно захватывающим и ужасающим финалом, поразившим публику на премьере в Каннах", — написала газета The Guardian

Премьера фильма Анны Матисон "Заповедник" по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова прошла в рамках основной конкурсной программы российского кинофестиваля "Кинотавр". Представляя картину, режиссер отметила, что она очень хотела снять фильм о взрослой любви, и надеется, что это у нее получилось. Главную роль в фильм исполнил муж Матисон, актер Сергей Безруков, он также стал продюсером картины.

Безруков отметил, что благодаря этому фильму он приобрел огромное количество друзей. "У нас в эпизодах играют много известных артистов, они соглашались играть безвозмездно", — сказал актер. Роли в фильме исполнили Евгения Крегжде, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев, Мария Богданович, Дмитрий Хрусталев, Виктор Бычков, Соня Евстигнеева, Ярослава Дегтярева, Александр Тютин, Полина Гагарина, Леонид Агутин.

Щелкунчик и четыре королевства

Первоначальное название фильма было "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл", но в последний момент создатели его переименовали. Действие повести Довлатова перенесено в наши дни. Главный герой фильма Константин (Безруков) — автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник "Михайловское". Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, у него в голове бесконечно крутятся вопросы: "Что именно пошло не так? Как это исправить?". Возможно, у Константина и достаточно сил, чтобы попытаться все изменить, но он сильно сомневается, что есть ради чего и ради кого стараться.

Фильм Disney в жанре фэнтези режиссеров Лассе Халльстрема и Джо Джонстона основан на сказке Эрнста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" и балете Петра Чайковского.

"За всю свою историю этот сюжет претерпевал существенные изменения. Версия Александра Дюма была менее страшной и впоследствии легла в основу балета, музыку к которому написал великий русский композитор Петр Чайковский. Эта музыка всегда завораживала меня. И сам балет уникален, он развивается с каждой сценой, устремляется ввысь, вслед за творческим гением людей, создававших его. И мы последовали их примеру. Мы дополнили сюжет", — цитирует Халльстрема пресс-служба компании-прокатчика фильма.

Главная героиня Клара, которую сыграла Маккензи Фой, переживает утрату, ее мать умерла, но оставила на Рождество подарки своим детям. Кларе досталась шкатулка, которая приводит ее в параллельный мир Четырех Королевств. Роль Филиппа Гофмана — ожившего деревянного солдата Щелкунчика — исполнил Джейден Фовора-Найт, Кира Найтли сыграла фею Драже. Хореографические этюды исполнил всемирно известный танцовщик Сергей Полунин в роли кавалера Сладостей и американская звезда балетной сцены Мисти Коупленд.

Хроники хищных городов

Продюсер Питер Джексон представляет новую эпическую сагу "Хроники хищных городов" по серии бестселлеров Филипа Рива. Режиссером фильма стал Кристиан Риверс – лауреат премии Оскар за визуальные эффекты к блокбастеру "Кинг-Конг". По словам Риверса, который уже работал с Джексоном в качестве художника, предложение занять режиссерское кресло "было как гром среди ясного неба".

По сюжету фильма, прошло несколько веков после катаклизма, уничтожившего цивилизацию. Главная героиня Эстер Шо (Гера Хилмар), кажется, единственная, кто способен остановить Лондон – гигантский хищный город на колесах, сметающий все на своем пути. Ей удается заручиться поддержкой изгнанного из Лондона Тома Нетсуорти (Роберт Шиэн) и опасной наемницы Анны Фанг (Джихае), которой обещали награду за голову Эстер.

По мнению Джексона, в основе любой экранизируемой истории лежит человечность, а "иначе, зачем заморачиваться"? Такая задача была поставлена перед режиссером. Насколько бы безумным и фантастическим ни был создаваемый им мир, его должны населять существа, которых зритель без труда понимает и которым сопереживает.