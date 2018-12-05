Сергей Полунин рассказал, что всегда хотел получить российский паспорт

МИЛАН, 5 дек — РИА Новости, Анна Горбашова. Известный танцовщик Сергей Полунин, получивший российское гражданство в конце ноября, рассказал журналистам, что всегда хотел иметь российский паспорт, но ему мешали обстоятельства.

"Я родился в Украине, но по национальности я, наверное, русский. Я всегда хотел иметь российский паспорт, но что-то все время происходило – и никогда не получалось", — сказал Полунин.

Он также рассказал, что планирует снимать квартиру в Москве, чтобы больше времени проводить в столице. "Сейчас я нигде не живу, так как больше трех дней нигде не бываю", — добавил артист.

В Милане Полунин в среду представляет календарь Pirelli-2019, в котором он снялся в паре с французской топ-моделью Летицией Каста.

Украинский артист балета Сергей Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, он также выступал в качестве премьера на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Кроме того, последнее время артист снимается в кино. Американский фильм "Щелкунчик и Четыре королевства" с его участием выходит в российский прокат 6 декабря.