Дни культуры коренных малочисленных народов Севера стартуют в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 5 дек — РИА Новости. Дни культуры коренных малочисленных народов Севера, в рамках которых откроется выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, стартуют в Тюмени в четверг в Центре культуры коренных малочисленных народов "Кедр", сообщил РИА "Новости" сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

"Будет работать выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства "Северные узоры", где будут представлены изделия из оленьего меха, скульптурные миниатюры из кости, предметы быта из дерева и бересты. Кроме того, здесь же пройдут мастер-классы, на них всех желающих научат плести украшения из бисера, изготавливать ненецкие обереги и создавать хантыйские орнаменты", — отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что для самых маленьких гостей праздника состоится показ мультфильмов по мотивам северных сказок, для взрослых — документального фильма "Хозяин тайги", рассказывающего о жизни демьянских хантов и цикла "Ненцы: уроки предков". А 9 декабря в окрестностях Тюмени начнет работу этнографическое стойбище "Дом северных людей", где можно будет побывать в хантыйской избе, ненецком чуме, увидеть охотничий лабаз, весельные обласа и оленьи нарты.

Гости этностойбища смогут принять участие в соревнованиях по национальным видам спорта "Северное многоборье" и отведать суп из оленины. 16 декабря в Уватском районе в рамках дней культуры северных народов состоится культурно-спортивный праздник "Легенды седого Иртыша".

Уватский район Тюменской области отнесен к территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

"Тюменская область — не только кладовая природных богатств, но и сокровищница самобытных культур, населяющих ее многочисленных народов. У нас сформировано уважительное отношение к историко-культурному наследию всех народов нашей многонациональной России. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать коренные малочисленные народы Севера", — подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

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