Умер украинский актер Николай Рушковский

Актер Николай Рушковский в фильме Всего три недели. Архивное фото

Актер Николай Рушковский в фильме Всего три недели. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Известный украинский актер театра и кино Николай Рушковский умер на 93 году жизни, сообщил в среду театральный критик Олег Вергелис.

Николай Рушковский последний раз вышел на сцену 25 ноября, он играл в спектакле "Насмешливое моё счастье", после которого неудачно упал и сломал бедро.

"Был в больнице, но мечтал выйти на сцену и снова сыграть Фирса… Николай Рушковский (1925-2018). Светлая память…", — написал на странице в Facebook Вергалис.

Николай Рушковский — советский и украинский актёр театра и кино, театральный педагог. Более десяти лет возглавлял Киевское отделение Союза театральных деятелей Украины. Был одним из организаторов театральной премии "Киевская пектораль", Нового драматического театра на Печерске, Мастерской театрального искусства "Созвездие".