Умер украинский мультипликатор Юрий Гриневич

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Известный украинский мультипликатор, режиссер, директор Одесской студии мультипликации и член правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Юрий Гриневич скончался в Одессе в возрасте 46 лет.

"От нас ушел Юра Гриневич, режиссер анимационного кино, директор Одесской анимационной студии. Очень веселый, энергичный и вот так за несколько дней… Уходят лучшие", – говорится в сообщении на странице Украинской студии анимационных фильмов в Facebook.

Среди наиболее известных работ художника — комедийные программы "Маски-шоу", "Джентльмен-шоу", видеожурнал "Каламбур", клипы для кабаре-дуэта "Академия".

Проститься с мультипликатором можно будет 7 декабря в кинозале Одесской киностудии.