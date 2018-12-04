В Саратове из-за полицейской проверки задержался концерт группы IC3PEAK

САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости. Концерт группы IC3PEAK во вторник в саратовском баре "Мой бар" сдвинулся примерно на час из-за проверки правоохранительных органов, но уже начался, сообщила РИА Новости администратор заведения.

"Концерт начался. Он был заявлен на 20.00 (19.00 мск), но его задержали по времени… Были проверки со стороны правоохранительных органов, проверили площадку, организаторов. Все проверили, все хорошо", — сказала собеседница агентства.

Комментариями правоохранительных органов региона РИА Новости пока не располагает.

Ранее были отменены концерты группы IC3PEAK в нескольких городах. В минувшую субботу участница группы IC3PEAK на своей странице в соцсети Instagram заявила о задержании музыкантов в Новосибирске. Позже адвокат Валентин Демиденко сообщил РИА Новости, что всех участников группы отпустили из полиции, где у них проверяли документы и искали наркотики. По словам защитника, никаких претензий музыкантам предъявлено не было. В тот же день состоялся концерт группы в Новосибирске.

До этого концерт IC3PEAK должен был состояться в ночном клубе Казани 23 ноября, однако практически сразу после начала выступления в полицию поступил анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве. Концерт был прерван, всех посетителей и сотрудников клуба эвакуировали из здания. В УМВД по Казани сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по факту ложного звонка о заложенном взрывном устройстве в казанском клубе, из-за чего был сорван концерт исполнителей.

В последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.