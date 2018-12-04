В Саратове из-за полицейской проверки задержался концерт группы IC3PEAK

САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости. Концерт группы IC3PEAK во вторник в саратовском баре "Мой бар" сдвинулся примерно на час из-за проверки правоохранительных органов, но уже начался, сообщила РИА Новости администратор заведения.
Комментариями правоохранительных органов региона РИА Новости пока не располагает.
Ранее были отменены концерты группы IC3PEAK в нескольких городах. В минувшую субботу участница группы IC3PEAK на своей странице в соцсети Instagram заявила о задержании музыкантов в Новосибирске. Позже адвокат Валентин Демиденко сообщил РИА Новости, что всех участников группы отпустили из полиции, где у них проверяли документы и искали наркотики. По словам защитника, никаких претензий музыкантам предъявлено не было. В тот же день состоялся концерт группы в Новосибирске.
В последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.