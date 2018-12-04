Программа юбилейного "Кинотавра" отразит произошедшие в стране перемены

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Программа ежегодного фестиваля "Кинотавр", который пройдет в Сочи с 9 по 16 июня 2019 года в 30-й раз, отразит важнейшие события, происходившие в стране за эти годы, сообщает пресс-служба смотра.

"Кинотавр" — крупнейший российский кинофестиваль, проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский.

"Фестиваль пройдет в Сочи с 9 по 16 июня 2019 года. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр. Программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов, так и ряд проектов и мероприятий, посвященных 30-му юбилею "Кинотавра", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сказал Роднянский, чьи слова приводит пресс-служба, в юбилейной программе организаторы вспомнят важнейшие события, которые произошли в стране за последние годы.

"Появившись на излете советской эпохи, "Кинотавр" стал зеркалом, отразившим все перемены, происходившие в отечественном кинематографе в постсоветский период. Были годы, когда фестиваль фактически заменял собой отсутствующую систему кинотеатрального проката. После безвременья 1990-х киноиндустрия начала возрождаться и перезагрузка "Кинотавра" совпала с переломным моментом в развитии нашего кинематографа — это было время изменений, вернувших отечественное кино в российские кинотеатры", — отметил он.

Победителями "Кинотавра" в разные годы становились фильмы "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского и многие другие.

"Все они напоминали зрителям и профессионалам, что кинематограф — это не только развлечение и эмоциональное переживание, но и тест общества на приверженность гуманистическим ценностям", — подчеркнул президент смотра.

Фестиваль "Кинотавр" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда содействия развитию современного искусства RuArts.