Писателя Андрея Битова похоронят в Петербурге

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российский писатель Андрей Битов будет кремирован, затем его прах захоронят рядом с родителями в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспечати.

Ранее сообщалось, что Андрей Битов ушел из жизни в Москве в возрасте 81 года. Прощание пройдет 7 декабря в Центральном доме литераторов в Москве. Как уточнили в Роспечати, отпевание писателя состоится в храме Покрова Пресвятой Богородицы, после чего его тело кремируют.

"Писателя Андрея Битова кремируют и похоронят в Санкт-Петербурге", — сказали в Роспечати.

Битов является одним из основателей советского постмодернизма. Он обладатель многочисленных международных и российских литературных премий, автор романов "Пушкинский дом", "Человек в пейзаже", "Грузинский альбом". Сочинения писателя переведены почти на все европейские языки.