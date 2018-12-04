Группа "Тараканы" перенесла концерт в Киеве

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская панк-группа "Тараканы" из-за военного положения на Украине отменила назначенный на 8 декабря концерт в Киеве.

"Не самая приятная, но вполне ожидаемая новость. В связи с введением военного положения в Украине мы вынуждены перенести дату нашего киевского концерта с 8 декабря на 15 февраля 2019 года. Все ранее купленные билеты, конечно же, действительны", — говорится в сообщении группы на странице в Facebook.

"Тараканы" — одна из самых популярных панк-групп в РФ. Она существует с 1991 года, неоднократно гастролировала в России, странах СНГ, Европе, Японии, Израиле, Грузии, Казахстане.

Ранее Верховная рада Украины на фоне инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, одобрила указ о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.