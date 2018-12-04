Главное здание Пушкинского музея закроется на реставрацию в 2022 году

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Главное здание ГМИИ имени Пушкина закроется на реставрацию в начале 2022 года, завершить работы планируется в 2026 году, сообщила на пресс-конференции во вторник глава музея Марина Лошак.

Она напомнила, что Пушкинский музей продолжает строительство масштабного музейного квартала на Волхонке.

"Тяжелый момент, но для меня жизнеутверждающий, будет интересно… Главное здание, которое закроется в начале 2022 года, занимает все наши мысли. Это большая часть нашей жизни", — сказала Лошак, добавив, что реставрационные работы должны завершиться в 2026 году.

По ее словам, сейчас ведутся поиски решений для реконструкции.

"Нам очень хочется видоизменяться и улучшить физические качества, но хочется остаться собой. Мы для себя решили, что Главное здание воспринимаем как самодостаточный объект искусства", — отметила Лошак.

Она также рассказала, что в конце 2020 года будут сданы в эксплуатацию депозитарий, реставрационное и экспозиционное пространства музея. "Это даст нам возможность перевести экспонаты из старого здания, открыть экспозиционные пространства, чтобы музей не закрылся, и реставрационное пространство, чтобы продолжить работу", — сказала Лошак.