Пушкинский музей планирует приобрести картину Тициана "Венера и Адонис"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина рассчитывает приобрести в свою коллекцию картину "Венера и Адонис" Тициана, авторство которой установила главный научный сотрудник музея Виктория Маркова, сообщила во вторник директор учреждения Марина Лошак.

Картину "Венера и Адонис" впервые показали на выставке "Венеция Ренессанса. Тициана, Тинторетто и Веронезе. Из собраний Италии и России". По данным, опубликованным на сайте музея, оригиналом композиции "Венера и Адонис" традиционно считалось полотно, хранящееся в Музее Прадо в Мадриде. Существуют также и другие варианты и повторения этой работы. Представленное на выставке в ГМИИ полотно впервые появилось в 2005 году на аукционе в Сен-Жермен-ан-Ле как работа неизвестного венецианского мастера около 1600 года, копия с картины Тициана из Прадо. Картину приобрел один из российских коллекционеров, который обратился с просьбой о проведении экспертизы к научному сотруднику ГМИИ Виктории Марковой, которая и установила авторство Тициана.

"Венера и Адонис" Тициана — мы очень серьезно намереваемся ее купить. Люди, которые дали нам эту картину, продлили временное хранение, сказали, что они хотят, чтобы она была в музее. Я надеюсь, что мы в переговорах будем вырабатывать решение… У нас есть потенциальный спонсор", — сказала Лошак на пресс-конференции.

Кроме того, до конца года музей приобретет картину Франческо Фурини "Парис и Венера".

"Художник очень важный, редкий. Буквально в этом месяце мы ее приобретаем", — добавила Лошак.

Она также рассказала, что Пушкинский музей собрал половину суммы на приобретение магического жезла из Древнего Египта — уникального памятника древнеегипетского искусства эпохи Среднего царства (XIX-XVIII века до н. э.) из коллекции антиквара Кирилла Данелии.