Мединский назвал Битова ярким человеком

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Андрей Битов был талантливым писателем и ярким человеком, он всегда хотел добиться большего для своих коллег, сказал журналистам в понедельник министр культуры РФ Владимир Мединский.

Писатель Андрей Битов ушел из жизни в Москве в возрасте 81 года, об этом на странице в социальной сети Facebook написала литературный критик Галина Юзефович. Эту информацию РИА Новости также подтвердил директор Государственного музея А.С. Пушкина, друг автора Евгений Богатырев.

"Мы были знакомы давно, со времен начала российского ПЕН-центра. Большой талант и яркий человек, пассионарный, всегда несогласный с властью, любой абсолютно. Мне кажется, во времена царского режима он был бы контрреволюционером… во времена Сталина — троцкистом. Это человек горящий, который всегда хотел добиться большего для своей писательской корпорации, для коллег, друзей", — сказал Мединский.

Один из основателей советского постмодернизма, обладатель двух Государственных премий РФ Битов родился в Ленинграде. Он начал писать в 1956 году, первые рассказы Битова были опубликованы в альманахе "Молодой Ленинград" в 1960 году. Первая книга писателя "Дачная местность" вышла в 1967 году в Москве, затем последовали "Аптекарский остров", "Уроки Армении", "Образ жизни", "Дни человека" (1976), "Семь путешествий", "Пушкинский дом", опубликованный в США в 1978 году, в СССР роман был впервые опубликован почти через 10 лет — в журнале "Новый мир" в 1987 году.

Битов публиковался в запрещенном в СССР диссидентском альманахе "Метрополь", за что был уволен из Московского литературного института, где вел занятия по литературному мастерству. После этого его перестали публиковать в СССР, он стал "невыездным". Новые публикации на родине стали возможны только с началом перестройки в СССР.

С 1985 года вышло более 30 книг Битова, среди которых "Грузинский альбом", "Книга путешествий", "Человек в пейзаже" (1988), "Улетающий Монахов" (1990), "Оглашенные", "Империя в четырех измерениях", "Моление о чаше" (2007), "Преподаватель симметрии" и другие.

Сочинения писателя переведены почти на все европейские языки. Битов обладатель многочисленных международных и российских литературных премий. С 1991 писатель является президентом российского ПЕН-клуба.