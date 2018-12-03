Мединский назвал Битова ярким человеком

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Андрей Битов был талантливым писателем и ярким человеком, он всегда хотел добиться большего для своих коллег, сказал журналистам в понедельник министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Мы были знакомы давно, со времен начала российского ПЕН-центра. Большой талант и яркий человек, пассионарный, всегда несогласный с властью, любой абсолютно. Мне кажется, во времена царского режима он был бы контрреволюционером… во времена Сталина — троцкистом. Это человек горящий, который всегда хотел добиться большего для своей писательской корпорации, для коллег, друзей", — сказал Мединский.
Один из основателей советского постмодернизма, обладатель двух Государственных премий РФ Битов родился в Ленинграде. Он начал писать в 1956 году, первые рассказы Битова были опубликованы в альманахе "Молодой Ленинград" в 1960 году. Первая книга писателя "Дачная местность" вышла в 1967 году в Москве, затем последовали "Аптекарский остров", "Уроки Армении", "Образ жизни", "Дни человека" (1976), "Семь путешествий", "Пушкинский дом", опубликованный в США в 1978 году, в СССР роман был впервые опубликован почти через 10 лет — в журнале "Новый мир" в 1987 году.
Битов публиковался в запрещенном в СССР диссидентском альманахе "Метрополь", за что был уволен из Московского литературного института, где вел занятия по литературному мастерству. После этого его перестали публиковать в СССР, он стал "невыездным". Новые публикации на родине стали возможны только с началом перестройки в СССР.
С 1985 года вышло более 30 книг Битова, среди которых "Грузинский альбом", "Книга путешествий", "Человек в пейзаже" (1988), "Улетающий Монахов" (1990), "Оглашенные", "Империя в четырех измерениях", "Моление о чаше" (2007), "Преподаватель симметрии" и другие.
Сочинения писателя переведены почти на все европейские языки. Битов обладатель многочисленных международных и российских литературных премий. С 1991 писатель является президентом российского ПЕН-клуба.