Ерофеев назвал Битова настоящим писателем, одаренным богом

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Виктор Ерофеев заявил РИА Новости, что всегда равнялся на Андрея Битова — настоящего писателя, одаренного богом.

"Для меня кончина Андрея Битова — огромная потеря", — сказал Ерофеев.

"С того времени, как я ощутил себя писателем, я равнялся на Андрея, как на настоящего писателя, который одарен богом. А это значит, что это талант не вымышленный, не организованный самим человеком, а это то, что существует как дань, как реальность. У Андрея было такое качество, которое встречается довольно редко — зрелый, глубокий, поразительный ум", — добавил он.

По словам Ерофеева, Битов принял решение участвовать в альманахе "Метрополь", после издания которого его авторы подвергались в СССР гонениям, "очень быстро, хотя тогда это было чрезвычайно опасно".

Битов является одним из основателей советского постмодернизма. Обладатель многочисленных международных и российских литературных премий. Автор романов "Пушкинский дом", "Человек в пейзаже", "Грузинский альбом". Сочинения писателя переведены почти на все европейские языки.