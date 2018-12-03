Волгин оценил вклад Андрея Битова в литературу

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Андрей Битов — один из последних могикан русской прозы, почти никого не осталось из его поколения, заявил российский литературовед и историк Игорь Волгин.

Писатель Андрей Битов ушел из жизни в Москве на 82-м году жизни.

"Это замечательный человек, замечательный писатель. Один из лучших прозаиков второй половины ХХ века. Он хорошо писал, что становится большой редкостью в наше время. Его многие помнят, его знают. Один из последних могикан русской прозы, почти никого не осталось из того поколения. Это большая утрата", — сказал Волгин РИА Новости.

Битов является одним из основателей советского постмодернизма. Обладатель многочисленных международных и российских литературных премий. Автор романов "Пушкинский дом", "Человек в пейзаже", "Грузинский альбом". Сочинения писателя переведены почти на все европейские языки.