Бурляев поддержал идею возрождения худсоветов в театрах

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Художественные советы в российских театрах необходимо возродить, поскольку их упразднение пагубно сказывается на состоянии театра, заявил РИА Новости народный артист России Николай Бурляев.

Ранее народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский в беседе с РИА Новости выступил за создание худсоветов, которые могли бы заняться оценкой достоинств произведений кино и театра.

"Эту идею мы озвучили на Общественном совете при Минкультуры РФ два года тому назад. В обсуждении участвовали около 50 выдающихся деятелей театра, таких, как Юрий Соломин, Олег Басилашвили, Татьяна Доронина", — отметил артист.

"Мы говорили о том, что упразднение худсоветов, происходящее повсеместно в нашем театре, пагубно отражается на его состоянии. "Эффективные менеджеры" узурпируют всю власть в театре — идет полный произвол. Он касается и духовной жизни, поскольку эти менеджеры далеки от театра. Они наносят большой ущерб. Бесконтрольность в этой сфере вредит театральному процессу", — сказал Бурляев.

Он напомнил, что худсоветы в театрах существовали всегда, и к этой практике необходимо вернуться. При этом он отметил, что протокол заседания Общественного совета был направлен руководству Минкультуры, но ответа не последовало. "Нужны худсоветы, которые состоят из профессионалов театрального дела, которые подсказывают что-то менеджерам", — заключил собеседник агентства.