Пригожин объяснил отношение к мату

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин объяснил телеканалу "360" свое отношение к мату.

По мнению продюсера, нецензурные выражения стали трендом русского языка, который может иметь негативное воздействие на молодое поколение.

"Не ждите ничего хорошего в будущем от детей, если людей забавляет мат. Это стало трендом, символом русского языка, его культуры. Все можно списать на художественность русского языка, но сегодня это тренд", — заметил продюсер.

Пригожин предположил, что мат скоро может появиться и в телевизионных эфирах.

"Не удивляйтесь, если завтра с экранов телевизоров мы будем говорить матом", — добавил продюсер.

Ранее Пригожин раскритиковал лексику, используемую лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым в песнях, и нелестно высказался о его поклонниках. В ответ музыкант написал пост в Instagram, в иронической форме "извинившись" перед продюсером. Позже Пригожин также опубликовал запись, в которой посетовал на моду "торговать матом" и заявил о готовности к словесному баттлу.