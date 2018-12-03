Эрмитаж планирует выставить скульптуры, которые разрешат трогать руками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Эрмитаж планирует дополнить экспозицию скульптурами, которые посетителям разрешат трогать руками, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский в рамках интернет-встречи.

"Все хотят трогать скульптуры, не только малозрячие… Этого у нас нет, но мы собираемся сделать, чтобы скульптуры можно было трогать всем. Это будут, скорее всего, копии", — сказал Пиотровский, отвечая на вопрос интернет-пользователей.

Он также напомнил, что в Эрмитаже уже много лет существует программа "Прошлое на кончиках пальцев" для слепых и слабовидящих детей. "Это целые курсы, которые проходят слабовидящие и слепые дети. С археологами они учат, трогают макеты, раскапывают какие-то вещи… Мы создаем условия, которые важны всем", — добавил он.