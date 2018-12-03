МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американский анимационный фильм "Ральф против интернета" второй раз возглавил российский прокат по итогам выходных, его кассовые сборы составили 215,6 миллионов рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

Мультфильм "Ральф против интернета" — продолжение кассового анимационного фильма 2012 года студии Disney режиссеров Рича Мура и Фила Джонсона. На этот раз главные герои Громила Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы интернета. За две недели проката мультфильм собрал 682,6 миллионов рублей.

На втором месте оказался фильм "Робин Гуд: Начало" режиссера Отто Батхерста. Фильм о ранних годах легендарного благородного разбойника за первую неделю проката собрал 167,3 миллиона рублей.

Третью строчку занимает фильм Дэвида Цейтса "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", собравший за уикенд около 108 миллионов рублей, сборы за три недели составили более 1,4 миллиарда рублей. На четвертом месте оказалась новинка проката, российская молодежная комедия "Все или ничего" Дмитрия Суворова. Картина собрала в прокате 52,7 миллионов рублей.

Замыкает пятерку лидеров биографический фильм "Богемская рапсодия" о группе Queen, он заработал на этой неделе в прокате 39,2 миллиона рублей, общие сборы за пять недель — около 982 миллионов рублей.