В США коллекцию личных вещей Хью Хефнера продали на аукционе

Хью Хефнер с девушками Playboy во время 52-го Каннского кинофестиваля. Архивное фото

Хью Хефнер с девушками Playboy во время 52-го Каннского кинофестиваля. Архивное фото

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Личные вещи основателя журнала Playboy Хью Хефнера, включая его личный экземпляр первого выпуска журнала с Мэрилин Монро на обложке, были проданы в субботу на аукционе Julien's Auction в американском городе Лос-Анджелес.

Аукцион проходил с 30 ноября по 1 декабря. Первый выпуск Playboy ушел с молотка за 31,2 тысячи долларов. Также за 162,5 тысячи долларов была продана печатная машинка издателя.

"Все доходы с продаж пойдут в фонд Хью Хефнера в поддержку организаций, которые защищают гражданские права", — сообщается в Instagram аукциона.

Также среди проданных вещей основателя Playboy — его звезда на Аллее славы, ушедшая с молотка за 57,6 тысячи долларов, лимузин Lincoln Town Car 1998 года (44,8 тысячи), паспорт Хефнера вместе с дорожными чеками (16 тысяч) и несколько его смокингов разных цветов, которые были выкуплены по цене от около 12 тысяч до 38 тысяч долларов.

Также был продан кожаный диван из гостиной особняка Playboy, ушедший за 34,3 тысячи, и коллекция классических и современных фильмов на DVD за 12,5 тысячи долларов.