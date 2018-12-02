"Не успела подумать". Федосеева-Шукшина рассказала о свадьбе с Алибасовым

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала телеканалу НТВ, как проходила ее свадьба с продюсером Бари Алибасовым.

О бракосочетании 71-летнего музыканта и 80-летней актрисы стало известно на прошлой неделе.

По словам Федосеевой-Шукшиной, о церемонии невеста узнала только в ЗАГСе, куда прибыла на торжество друзей в качестве свидетельницы.

"Я подумал, раз мы идем туда в качестве сопровождающих лиц, почему и нам не оформить отношения", — рассказал Алибасов.

Как только актриса ответила на предложение музыканта согласием, Алибасов достал обручальные кольца, а сотрудница ЗАГСа сразу же начала оформлять документы.

"Я даже не успела подумать как следует", — пошутила невеста.

Алибасов также отверг обвинения бывшей супруги Лилианы в многоженстве: ранее она заявила, что музыкант с ней так и не развелся. Алибасов, в свою очередь, продемонстрировал в эфире телеканала свидетельство о расторжении брака.

"Мне повезло, я счастлив. Наверное, в этом возрасте мало кто может похвалиться тем, что у него есть любовь, смысл жизни", — заключил он.

Алибасов ранее был женат пять раз, а Федосеева-Шукшина была замужем шесть раз.