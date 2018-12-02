Кадр из фильма Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

Кадр из фильма Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Мария Табак. Фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" режиссера Александра Ханта стал лучшим фильмом года по версии жюри премии "Золотой единорог", присуждаемой в Лондоне в рамках Недели российского кино.

Церемония вручения премий прошла накануне вечером. Фильм Ханта победил также в номинации "Лучший сценарий". Исполнитель главной роли Евгений Ткачук удостоился награды как лучший актер.

Лучшим иностранным фильмом, связанным с Россией, международное жюри, возглавляемое британским актером, режиссером и продюсером Брайаном Коксом, признало испано-кубинский фильм "Серхио и Сергей" режиссера Эрнеста Даранаса.

Приз как лучший иностранный документальный фильм получил фильм "Война снайпера" Ольги Шехтер, лучшим короткометражным фильмом признан "Знак" Светланы Самошиной, лучшим документальным – "Into_нация большой Одессы" Александра Бруньковского.

Ирина Старшенбаум признана лучшей актрисой за роль в фильме Кирилла Серебренникова "Лето".

На третьей ежегодной Неделе российского кино было представлено более 50 фильмов.

Российские фильмы посмотрели жители не только Лондона, но и Эдинбурга, Кембриджа и Оксфорда.