На 12-м Московском балу в Вене исполнили русскую кадриль

ВЕНА, 2 дек — РИА Новости. Московский бал в субботу в двенадцатый раз прошел в Вене в императорском дворце Хофбург, где в полночь исполнили кадриль, передает корреспондент РИА Новости.
После того, как дебютанты исполнили первый вальс, к ним присоединились гости и начался бальный танцевальный марафон в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Divertimento Viennese и военного биг-бенда из Нижней Австрии.
На протяжении всего вечера, переходящего в ночь, классические польки и вальсы чередовались с танго, румбой и ча-ча-ча, затем была исполнена венская кадриль, а в полночь ведущий бала, президент Российского танцевального союза Станислав Попов провел знаменитую русскую кадриль.
Московский бал является не только местом культурного обмена, где русская культура встречается с изяществом и элегантностью Вены, но одновременно и неформальной площадкой для развития и укрепления российско-австрийских бизнес-контактов, поэтому основную часть его гостей составили представители деловых кругов Австрии и России.
Торжество продлилось с 21.00 субботы до 3.00 воскресенья (с 23.00 до 5.00 мск). Зеркальное мероприятие — Венский бал в Москве — пройдет 25 мая в 17-й раз.