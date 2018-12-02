На 12-м Московском балу в Вене исполнили русскую кадриль

ВЕНА, 2 дек — РИА Новости. Московский бал в субботу в двенадцатый раз прошел в Вене в императорском дворце Хофбург, где в полночь исполнили кадриль, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии открытия бала под руководством венского хореографа Андрея Киту приняли участие сорок пар дебютантов из десяти стран. Также на открытии бала выступил Венский русский хор.

После того, как дебютанты исполнили первый вальс, к ним присоединились гости и начался бальный танцевальный марафон в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Divertimento Viennese и военного биг-бенда из Нижней Австрии.

На протяжении всего вечера, переходящего в ночь, классические польки и вальсы чередовались с танго, румбой и ча-ча-ча, затем была исполнена венская кадриль, а в полночь ведущий бала, президент Российского танцевального союза Станислав Попов провел знаменитую русскую кадриль.

В концентричной программе также приняли участие чемпионы мира по латиноамериканскому шоу Оксана Васильева и Арсен Агамалян, солистка Большого театра Любовь Петрова, балетные звезды Наталья Сомова и Георги Смилевски и российский певец Андрей Анкудинов.

Московский бал является не только местом культурного обмена, где русская культура встречается с изяществом и элегантностью Вены, но одновременно и неформальной площадкой для развития и укрепления российско-австрийских бизнес-контактов, поэтому основную часть его гостей составили представители деловых кругов Австрии и России.

Торжество продлилось с 21.00 субботы до 3.00 воскресенья (с 23.00 до 5.00 мск). Зеркальное мероприятие — Венский бал в Москве — пройдет 25 мая в 17-й раз.