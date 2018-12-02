Российский фильм "Мира" о Донбассе получил приз на кинофестивале в Таллине

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российский фильм Дениса Шабаева "Мира" получил главный приз конкурса экспериментального кино на Международном кинофестивале "Темные ночи" в Таллине, сообщила РИА Новости генеральный продюсер картины Наталья Мокрицкая.

Церемония вручения призов прошла в субботу. Премьера фильма "Мира" прошла июне в рамках конкурса "Кинотавр".

"Мы очень рады, что нашу скромную картину так высоко оценило международное жюри. Главный приз конкурса экспериментального кино Rebels with a cause — серьезная заявка на будущее. Это значит, что в нашем российском кино родился новый автор. Денис Шабаев — запомните это имя", — сказал Мокрицкая.

Действие фильма "Мира" происходит в Донбассе в наши дни. Главной герой фильма – словак Мира, который оставляет жизнь эмигранта в Англии и отправляется в ЛНР. Свою миссию он видит в реставрации символов советской империи – памятников Ленину, шахтерам, рабочим. Актеры в фильме не профессиональные, каждый герой "играет сам себя", транслирует свою историю.