Группа IC3PEAK провела концерт в Новосибирске после задержания

НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Российская музыкальная группа IC3PEAK успешно провела концерт в Новосибирске после того, как музыкантов вечером в субботу после проверки отпустили из отдела полиции на вокзале Новосибирск-Главный, сообщил РИА Новости представитель лофта "Трава", где состоялось выступление.

"Концерт был. Все живы, все здоровы. Все уже разошлись", — сказал собеседник агентства, добавив, что на мероприятии присутствовали полицейские.

Ранее участница группы IC3PEAK на своей странице в соцсети Instagram заявила о задержании музыкантов в Новосибирске, на странице коллектива в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что музыкантов задержали при выходе из поезда, на одного из участников группы надели наручники. В управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу РИА Новости сообщили, что не располагают информацией об инциденте.

Позже адвокат Валентин Демиденко сообщил РИА Новости, что в 21.36 (17.36 мск) всех участников группы отпустили из полиции, где у них проверяли документы и искали наркотики. По словам защитника, никаких претензий музыкантам в итоге предъявлено не было.

Ранее УМВД Екатеринбурга информировало, что полиция города провела профилактическую беседу с менеджером группы IC3PEAK о мерах безопасности во время концерта.

За последние несколько недель ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона", в российских регионах были отменены. Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали в понедельник концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.