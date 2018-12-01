СМИ: Джоли и Питт пришли к соглашению об опеке над детьми

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Голливудские суперзвезды Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к соглашению об условиях опеки над их шестью детьми после двух лет бракоразводного процесса, сообщает портал TMZ со ссылкой на адвоката актрисы Саманту Блэй Диджин.

"Договоренность о соглашении об опеке была достигнута две недели назад, а теперь оно подписано обеими сторонами и судьей", — приводит портал заявление адвоката.

Кроме того, адвокат добавила, что договоренность "основана на рекомендациях эксперта по опеке над детьми" и что теперь необходимость судебного разбирательства отпадает.

Условия соглашения не разглашаются, однако, как отмечает издание, Джоли ранее настаивала на единоличной опеке, в то время как Питт хотел совместного опекунства.

В конце сентября 2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней.