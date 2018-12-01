Каннибализм, убийства и другие "Байки из грота": какими были наши предки

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Анна Михайлова. На выставке-ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоялась презентация книги антрополога Станислава Дробышевского "Байки из грота. Пятьдесят историй из жизни древних людей". Настоящий детектив на научной основе, эта работа рассказывает о подвигах, неудачах и приключениях наших предков. Корреспондент РИА Новости поговорила с автором о том, что могут поведать о современном человеке каменные орудия труда и черепа праотцов.

"Байки из грота" родились из мотиваторов о древних людях, которые антрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский публиковал на своей странице во "ВКонтакте". Возможно, поэтому массивный 450-страничный труд так легко читать. Истории, которым сотни тысяч, а то и миллионы лет, поданы как захватывающий детектив с настоящими уликами в виде фрагментов костей или предметов обихода, найденных при раскопках.

Автор говорит, что написать книгу его побудили ошибки, которые часто допускают те, кто рассуждает о каменном веке. Большинство просто не знает фактов, известных науке еще с XIX века, объясняет Дробышевский.

"Самый обидный стереотип, что древние люди были какие-то тупые, мохнатые, коренастые, кривоногие чуваки, обязательно в пятнистой желтой шкуре через плечо, в подгузнике, с дубиной в руке и косточкой в носу и в волосах. Этот въевшийся образ везде — от мультиков до книг.

Мы знаем, что на самом деле у них была и тканая одежда, и вязаная, и сделанная из шкур, и шитая — с неандертальских времен это было", — продолжает антрополог.

"В принципе, технологии у них были довольно продвинутые. Питекантропы даже переплывали морские проливы. Значит, уже миллион лет назад люди могли делать плавательные средства. Не такие уж они были тупые", — уверен специалист.

© Фото : Елена Грачева Станислав Дробышевский на презентации книги в издательстве "Альпина нон-фикшн" © Фото : Елена Грачева Станислав Дробышевский на презентации книги в издательстве "Альпина нон-фикшн"

Благодаря изучению костей, пыльцы, спор грибов и даже ДНК антрополог установил не только как выглядели герои его историй или на кого охотились, но даже и то, какая погода стояла за "окнами" их пещер. Иллюстрации в книге — не художественный вымысел, а настоящая реконструкция.

"Это не какой-то абстрактный ледниковый пейзаж, я посылал художникам реальные фотографии, и они рисовали с учетом того, как местность изменилась за тысячи лет. Допустим, сейчас Зарайск зарос деревьями, а тогда была степь, поэтому и на картинке степь. Мы проводили анализ флоры и фауны и точно знаем, что там росло. Когда в книге упомянуто, что шумел сосновый бор, значит, именно сосновый, а не еловый или пихтовый", — подчеркивает Дробышевский.

© Юлия Жданова Иллюстрация Юлии Ждановой © Юлия Жданова Иллюстрация Юлии Ждановой

Все же простор для фантазии остается, ведь по костям легко установить, почему умер человек, но куда сложнее — как он жил.

"Один из моих любимых сюжетов — про обломок кости, на одной стороне которого нарисован лосось, а на другой — скелетик лосося. Это такая первобытная философия: возникают мысли о бренности бытия. Или история про древнего путешественника — в Чехии нашли обломок бедренной кости, и ее анализ показал, что человек в течение жизни питался морскими продуктами. А найдена кость в центре Европы, севернее там некуда было идти из-за ледника. Получается, путешественник прошел всю тогдашнюю Ойкумену — от моря до ледника. О нем можно сериал снимать", — восхищается ученый.

Такие истории демонстрируют, что древние люди были храбрыми и авантюрными, а не слабыми. Некоторым даже не нужны были орудия, чтобы охотиться на опаснейших хищников.

"Этнография показывает, что льва какие-нибудь масаи убивали копьями без проблем, да и просто палками. Многим кажется, что человек был беззащитный — стоит ему из пещеры высунуться, как его кто-то сожрет. На самом деле в дикой природе опаснее человека нет никого. Нормальные львы от него чешут со страшной скоростью, потому что знают: им будет плохо", — уверяет Дробышевский.

© Юлия Жданова Иллюстрация Юлии Ждановой © Юлия Жданова Иллюстрация Юлии Ждановой

Наши предки были практичнее, поскольку их основной задачей было выживание. Но и с фантазией у них все было хорошо, ведь там, где нельзя устранить опасность силой, нужно действовать хитростью.

"Они были разумные и осторожные. Знали, что не надо ходить под деревьями, где могут сидеть леопарды, или лезть в кусты, где львы. Для тех, кто жил в таких условиях с рождения, вероятность попасться в когти дикому зверю не больше, чем современному человеку под автомобиль.

Наоборот, скорее лев попадал в руки к охотнику. С древнейших времен приматы были умнее всех окружающих зверей. Разумность — наша фишка, позволяющая выживать. Человек вроде бы медленный и хилый, весь какой-то корявый и недоделанный, зато он умный. А уж когда орудия появились, он стал царем природы", — говорит антрополог.

Сложнее всего было жить в дикой природе и оставаться людьми. Первобытная жестокость у наших предков парадоксальным образом сочеталась с добротой и заботой о близких.

"Иногда рождались близнецы, и их убивали, потому что нельзя такое. Или рождался ребенок в четверг, и поэтому его надо убить. Или много девочек в группе считалось бесполезным — от "лишних" избавлялись. С другой стороны, были племена, где выживали все, включая полоумных, детей с ужасными патологиями, травмами, без рук и ног. У меня в книге есть история, которой почти два миллиона лет: в Грузии нашли абсолютно беззубый череп бабушки.

Ей было лет 80, а без зубов люди тогда не выживали. Значит, эту бабушку кормили в течение многих лет, сама она жевать не могла, у них даже огня еще не было, и готовить еду не могли никак, ели сырое. Десятилетиями о ней заботились. Пожалуй, это самый древний прецедент доброты", — полагает Станислав Дробышевский.

© Юлия Жданова Иллюстрация Юлии Ждановой © Юлия Жданова Иллюстрация Юлии Ждановой

Конечно, в книге достаточно сюжетов, показывающих, что нравы древних людей были далеки от того, что сегодня назвали бы гуманным. Так, один эпизод посвящен "пожилой 30-летней женщине", которую после смерти съели ее родные. Каннибализм был достаточно распространен, но имел разные цели, объясняет автор книги.

"Совсем в древности, еще в австралопитековые времена, каннибализм помогал избавляться от конкурентов. "Гопники" из одной группы шимпанзе шли на территорию соседей и целенаправленно отслеживали одиноких особей, убивали и ели. Позднее это чаще происходило от голода — если, например, неурожай или бизоны не пришли. У совсем интеллектуальных людей существовал ритуальный каннибализм: чтобы перенять все хорошие качества умершего. Был дедушка — умный, опытный, храбрый. Надо эти качества получить — вот его и съедали".

© Елизавета Щепина Иллюстрация Елизаветы Щепиной © Елизавета Щепина Иллюстрация Елизаветы Щепиной

Есть и еще один стереотип, с которым расстанутся читатели "Баек из грота": "Обычно считается, что человек каменного века — это северный чувак, замотанный в шкуры, который шарится по снегу и за мамонтами гоняется".

"На самом деле подавляющая часть населения жила в Африке, на Ближнем Востоке, в Индии, Индонезии, где тепло и много ресурсов. Это как если бы мы современное человечество описывали по чукчам и эскимосам — все охотятся на рыбу, китов, ходят в мехах и строят иглу из снега", — говорит антрополог.

"Тогдашняя Европа была предледниковой зоной, — продолжает он. — Полная жесть, там тусовались маленькие группки самых замученных людей, а все нормальные ребята жили в тепле".

В книгу вошло 50 историй, но на самом деле их гораздо больше. "В книге я хотел показать, что древние были не похожи друг на друга. Люди в те времена были в каком-то смысле более индивидуальные, чем современные, потому что мы воспитаны на книжках, школа всех унифицирует, телевидение, мода и так далее. А у этих товарищей была свобода в полном смысле", — заключает ученый.