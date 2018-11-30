Выставка уникальных узоров на старинных платках открылась в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 ноя — РИА Новости. Выставка уникальных рисунков с узорных старинных платков искусствоведа Джамили Дагировой "Гульмендо — келагаи" открылась в Дербенте, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

"Коллекции платков, представленных на выставке, была создана дагестанскими, азербайджанскими и среднеазиатскими мастерами. На выставке представлены порядка 30 работ, возраст которых от 30 до 50 лет. Многие из этих платков были предоставлены выставке обычными жителями республики, у которых они хранились. Выставка дает возможность всем не только любоваться красотами узоров, но и узнать историю возникновения работ, этимологию символов, совершенствование рисунков платков, их культовое значение", — сказали в пресс-службе министерства.

В пресс-службе рассказали, что в рамках выставки для всех желающих проходит мастер-класс по технологии создания "Гульмендо — келагая", которая столетиями держалась мастерами в секрете. Специально для этого мастер — класса в реставрационной мастерской Национального музея Дагестана были изготовлены аутентичные деревянные печати, точно воспроизводящие рисунки со старинных платков.

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