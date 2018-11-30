ГИТИС заинтересован в развитии российско-китайского театрального диалога

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Культурное сотрудничество ГИТИСа с китайскими театральными школами возобновилось в последние два года, и в ближайшее время планируется его дальнейшее развитие, сообщили на пресс-конференции представители российского вуза.

"Международное сотрудничество является для нас приоритетным направлением, и работа с Китаем для нас очень важна. За последние два года контакты возобновились после некоторого перерыва, сейчас контакты у нас довольно плодотворные. Например, очень лестные контакты с двумя театральными школами в Китае — Центральной академией драмы и Шанхайской театральной академией", — сказала руководитель отдела международных связей ГИТИСа Наталия Плюснина.

Декан режиссерского факультета ГИТИСа Владимир Байчер отметил высокий интерес китайских студентов к театральному искусству России.

"Интерес китайских студентов к тем театральным темам, что мы поднимаем, очень большой. Летом 2017 года начались театральные семинары для китайских студентов. Те группы, что приезжали к нам в Москву, были подготовлены хорошо, у них есть бэкграунд, они хотят продолжать обучение, они четко озвучивают свои вопросы, с ними очень интересно общаться. У них содержательные вопросы, мы готовы открыть им свою методологию. У нас есть, чем делиться", — сказал он.

Кроме того, он выразил заинтересованность в дальнейшем развитии российско-китайского театрального диалога. "Порядка 50 человек уже приезжали, мы готовы пригласить еще большое количество людей. Мы заинтересованы, чтобы наши студенты приезжали в Китай и обучались тем методикам и дисциплинам, которые сильны в китайской театральной школе, например, мы очень интересуемся пекинской оперой и готовы знакомиться с работами китайских студентов", — поделился Байчер.

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